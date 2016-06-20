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    Карасев имеет хорошие шансы поработать в плей-офф Евро-2016

    Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым имеет хорошие шансы получить назначение на серию плей-офф чемпионата Европы-2016. Об этом сообщил член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

    «Карасев хорошо отсудил два своих матча и получил положительную реакцию от судейского комитета. Все отлично у всей судейской бригады. Он выполнял все инструкции, которые предписывала УЕФА. Очень хорошо физически подготовлен, правильно читал игру, поэтому оставил позитивное мнение о судействе российской бригады.

    Все бригады судят нормально, отмечено было лишь несколько недочетов. Останется только 12 судей. Я думаю, что у Сергея есть шансы отработать в серии плей-офф. Сегодня он соответствует всем требованиям, которые предъявляются к арбитрам», – сказал Левников.

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    Источник: ТАСС

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    20.06.2016 12:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 июня 2016, 13:52

      В РПЛ косяк на косяке, а на Евро раскрылся...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > RedGreenHooligan 20 июня 2016, 21:30

      В России он за рубли работает, а здесь за евро, курс 1/75, вот в 75 раз лучше и работает.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 20 июня 2016, 13:24

      Финал судить не дадут

      0
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      Рейтинг: +16

      Avet91 > alex kidn 20 июня 2016, 14:33

      в финале то Россия будет

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:02

      Хоть одно представительство от России будет в плей-офф, небольшой, но позитив.

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      Рейтинг: +1339

      Lilipyt > карасевщина 20 июня 2016, 13:26

      пиD#Rас Карасев, так его должны встречать трибуны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:32

      По телеку теперь скажут "россияне в плей -офф.

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      Рейтинг: +1339

      Lilipyt > 20 июня 2016, 13:35

      Видно как Карась судит на Евро, не так как в РФПЛ. Тут на него кричат и все в таком духе, за это он игрокам ни чего не делает, ни карточки покажет, ни поговорит с ними, что так не позволительно общаться с арбитром. А он даже в моменте когда ставил пенальти, то тут же на него бежали возмущенные игроки и все что он делал, это отбегал назад и показывал жестом остановиться. Тут появляется вопрос, тот ли Карась, что из РФПЛ?

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