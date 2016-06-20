Девич: «Скажем так: я пока в «Рубине»

Нападающий «Рубина» Марко Девич пока не знает, будет ли он искать новый клуб.

«Посмотрим, пока готовимся к сезону. Надеюсь, в ближайшее время все будет более понятно. Скажем так: я пока здесь. С новым тренером пока не общались, успеем пообщаться сегодня. Отпуск прошел быстро. Чуть-чуть побыл в Сербии, чуть-чуть в Греции с семьей.

Я думаю, что дальше у «Рубина» всe должно быть хорошо. Уверен, что команда в этом сезоне поднимется выше. Нужно хорошо подготовиться, надеемся, что будем больше радовать болельщиков, чем в прошлом сезоне», — сказал он.