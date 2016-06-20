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    Бушманов: «Семь-восемь игроков «Спартака-2» пройдут предсезонную подготовку вместе с главным клубом»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о том, какие изменения ожидаются в составе команды.

    – Зуев, Мелкадзе, Кутепов, Кутин, Леонтьев, Пуцко и Тимофеев, видимо, будут проходить предсезонную подготовку вместе с главным «Спартаком»?

    – Да, это семь-восемь человек.

    – Кто-то из болельщиков считает, что нападающий Руденко еще не совсем готов для выступления в «Спартаке-2».

    – Руденко самый молодой. Я его в первый раз увидел на сборах за дубль, потом смотрел в матчах чемпионата. Он мне понравился. Считаю, что у него есть достаточно хорошая перспектива. Сейчас он работает с нами, а ближе к началу чемпионат будем смотреть: как и что лучше сделать, чтобы игрок продолжал прогрессировать.

    – Не заканчивается ли контракт с Обуховым?

    – Нет, не заканчивается. Вопросы по Обухову периодически, то есть в каждое трансферное окно, возникают. Всегда есть клубы, которые хотели бы видеть его в своем составе. Хотели бы приобрести. Но пока Обухов с нами.

    У Фадеева закончился контракт. Пока ищет новую команду. Та же самая история с Ходыревым, Каюмовым, Козловым, Кудряшовым.

    – Немало вопросов по Давыдову. Он сейчас постоянно работает с вами. Какие впечатления?

    – Давыдова знаю достаточно хорошо. Так что мне есть, с чем сравнить. Работает он с большим желанием. Надеюсь и верю, что Денис вернется к своей лучшей форме.

    – И потом – в главную команду?

    – Тут многое будет зависеть от него самого.

    – Помнится, проблемы Давыдова в «Спартаке» начались, в том числе из-за того, что он прибыл на сбор с лишним весом. А это недопустимо для профессионала.

    – Сейчас все нормально.

    Источник: Бобсоккер

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    20.06.2016 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 20 июня 2016, 14:57

      Удачи молодым!

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