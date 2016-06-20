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Ротань: «Где-то внутри кипит все»

20 июня 2016, 07:46
2

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань считает, что причиной поражения команды в игре Евро-2016 с Северной Ирландией (0:2) стал настрой футболистов. Напомним, что украинцы проиграли оба матча на турнире и досрочно лишились шансов на выход из группы.

«Даже не хочется говорить о причинах, не я должен их разбирать. Это сделают журналисты, тренерский состав. Я игрок, и я должен принимать эту неудачу вместе с командой, я ее часть. Может, какой-то вывод я для себя сделаю, но позже, потому что сейчас время очень горячее, эмоциональное, где-то внутри кипит все... Матч с Северной Ирландией – это шок, потому что никто такого, конечно, не ожидал. Я лично думал, что мы как минимум один забьем, все рассчитывали на победу. Северная Ирландия, наверное, отдала все свои силы, показала все свои умения, билась за результат. У нас, к сожалению, это не получилось. Быть может, матч с Германией сыграл с нами злую шутку. Мы провели хорошую игру, имели возможности забить и подумали, что с Северной Ирландией нам будет намного легче. Но, как показывает этот чемпионат Европы, никакая команда не собирается просто так отдавать очки, все бьются за каждый участок поля», – заявил он.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Украина Ротань Руслан
Комментарии (2)
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kella
1466398595
Да, - это pas bon!
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макс438
1466404669
Во мне кипит все когда какой-то х.. во всю пиз..., как сделать так, что бы стать таким гавном, как он обычным, приличным, без проблем в жизни личной ЗАИБИТЛС
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