Карвалью: «Роналду – очень сильный футболист»

Защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью после ничьей с командой Австрии в матче второго тура группового этапа Евро-2016 поддержал своего партнера Криштиану Роналду, который в этой встрече не реализовал пенальти.

«Эту игру мы провели лучше, чем в первом туре. У нас было много шансов забить. Знаем, какая ответственность теперь лежит на нашей команде. Если не выиграем у венгров – поедем домой.

Что касается Роналду, то он очень сильный игрок. Выигрывает и проигрывает вся команда, а не один футболист», – сказал Карвалью.