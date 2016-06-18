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  • Черчесов: «У России в группе великолепная ситуация, идеальная»

Черчесов: «У России в группе великолепная ситуация, идеальная»

18 июня 2016, 22:22
35

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о турнирном положении сборной России на Евро-2016 перед матчем третьего тура группового этапа против команды Уэльса.

«Я считаю, что у нас великолепная ситуация. По той простой причине, что все зависит от нас. Надо выигрывать матч. Наша ситуация, в моем понимании, идеальная. Во всяком случае, я такие ситуации люблю.

То же самое будет у других команд в любой группе – третья игра всегда решающая. Думаю, что не надо долго рассусоливать, а заняться делом.

В первом матче с англичанами не получилась организация игры в атаке. И англичане, и россияне не показали все, на что способны. В первой игре получилось отыграться, появилась определенная надежда перед вторым матчем. Возможно, это в какой-то степени помешало выиграть в следующей игре. Все-таки поражение больше учит.

Правильно ли, что на второй матч со Словакией вышел тот же стартовый состав, что и с англичанами? Не могу сказать точно, я не знаю, кто находится в каком состоянии. Понятно, что главный тренер должен знать состав команды до игры, потому что после игры его знают все. Словакия нам помогла в какой-то степени, потому что она играла совсем без нападающих.

Сможем ли играть по-хозяйски против Уэльса? Здесь мы не должны употреблять слово «сможем», есть слово «надо». Это последний матч в группе, который решает многое. Надо выйти и играть», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Черчесов Станислав
Комментарии (35)
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Legioner-05
1466280309
Всё верно сказал!Надо выйти на поле и выложиться по полной
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отдай мои вещи
1466280608
Верно, Саламович!
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naumanov
1466281303
наших поражения ничему не учат
Ответить
regbiN
1466282179
Короче ставлю на рашку
Ответить
sour12
1466282313
два мяча в игре со словаками пропустили с позции правого защитника и конкретно после ошибки смольникова....но не полностью его вина...кокорин весь матч стоял не помогал в обороне и не создавал в атаке только падал.в итоге смольников за двоих играл ....шатов слабо играет много потерь...но хотя бы реабелитировался...но ценой травмы походу что бы сделать голевой пас пришлось ускориться, а физически не готов для таких рывков и потянул мышцу....надеюсь кокорина заменит самедов и широков заменит головина, а головин будет играть ближе к атаке на позиции шатова .тогда выиграем!!!
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stream15
1466283364
Черчесов ерунду говорит какую-то.
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Lev Aleks
1466284496
у нас всегда такая ситуация)))
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isa361
1466284635
я бы хотел видеть Бердыева в роли тренера сборной.
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yumaleks
1466285920
третье место нашей группы попадает на испанию или германию может уж лучше сразу четвертое чего мучаться
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nemolod
1466314689
Есть большая дистанция у наших игроков между "надо" и"сможем"! С точки зрения эмоций-вроде и обязаны побеждать,а с холодного объективного разума - с трудом в это верится! Два матча показали,что оборона дырявая,полузащита слабая,а атака - никакая! Не знаю о чем думает Мутко,но состав сборной после Евро надо основательно поменять,начиная с главного тренера,который обязательно должен заниматься только сборной!!
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