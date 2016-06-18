Черчесов: «У России в группе великолепная ситуация, идеальная»

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о турнирном положении сборной России на Евро-2016 перед матчем третьего тура группового этапа против команды Уэльса.

«Я считаю, что у нас великолепная ситуация. По той простой причине, что все зависит от нас. Надо выигрывать матч. Наша ситуация, в моем понимании, идеальная. Во всяком случае, я такие ситуации люблю.

То же самое будет у других команд в любой группе – третья игра всегда решающая. Думаю, что не надо долго рассусоливать, а заняться делом.

В первом матче с англичанами не получилась организация игры в атаке. И англичане, и россияне не показали все, на что способны. В первой игре получилось отыграться, появилась определенная надежда перед вторым матчем. Возможно, это в какой-то степени помешало выиграть в следующей игре. Все-таки поражение больше учит.

Правильно ли, что на второй матч со Словакией вышел тот же стартовый состав, что и с англичанами? Не могу сказать точно, я не знаю, кто находится в каком состоянии. Понятно, что главный тренер должен знать состав команды до игры, потому что после игры его знают все. Словакия нам помогла в какой-то степени, потому что она играла совсем без нападающих.

Сможем ли играть по-хозяйски против Уэльса? Здесь мы не должны употреблять слово «сможем», есть слово «надо». Это последний матч в группе, который решает многое. Надо выйти и играть», – сказал Черчесов.

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