Ротань: «Нужно иметь характер, уметь проигрывать»

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как команда готовится к заключительному матчу Евро-2016 со сборной Польши. Напомним, что проиграв две игры украинцы лишились возможности выйти из группы и игра с поляками никакой турнирной интриги для них не несет.



«Нужно иметь характер, уметь проигрывать, так что в последнем матче нам нужно сыграть за свою честь и за честь страны. К сожалению, он ничего не решает, но нам он важен.



Команда хотела выиграть во всех матчах, но это футбол. Есть победители и есть проигравшие. К сожалению, мы проигравшие.



Есть разочарование, что не вышли из группы. Понимаю болельщиков, но нужно смотреть вперед», — сказал футболист в интервью порталу «Динамомания».