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  • Радимов: «Уэльс – слабейшая команда группы. У России очень хорошие шансы выйти в плей-офф»

Радимов: «Уэльс – слабейшая команда группы. У России очень хорошие шансы выйти в плей-офф»

17 июня 2016, 13:58
35

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что сборная России должна уверенно обыгрывать команду Уэльса в заключительном матче группового этапа Евро-2016. Напомним, встреча состоится 20 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«По первому матчу показалось, что словаки гораздо сильнее Уэльса и результат не отражает расклада сил. Серьезно говорю. Более того, физически Уэльс во втором тайме заметно сдал. Ребята подустали, это было видно. Думаю, у нас очень хорошие шансы на выход из группы. Да и вообще, мне кажется, что Уэльс – это слабейшая команда в нашей группе.

Главное сыграть организовано и уделить большое внимание Рэмзи и Бэйлу. Если отрезать их от мяча, то у валлийцев возникнут серьезные проблемы», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Радимов Владислав
Комментарии (35)
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nduryagin
1466161397
Да снимите вы уже эти розовые очки, давно надо признать что наша команда уступает даже самым средним Европейским сборным. Достали трепаться уже.
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alonsobrat
1466161525
Уэльс слабейшая команда в группе? ДА ХВАТИТ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ НАШУ СБОРНУЮ РОССИИ!!! ПОЙМИТЕ ВЫ, НЕТ УЖЕ СБОРНОЙ, КОТОРАЯ БЫЛА В 2008..... Нам играть только с Лихтенштейном и др командами...
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fakel-vrn
1466162404
на евро нет ни одной команды которую сможет обыграть россия с нашим тренером идиотом
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nemolod
1466162674
Матч покажет,кто слабейший!
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vhook
1466162919
радимов еще тот иксперт. Когда слушаешь его болтовню, хочется нажать красную кнопку на пульте - одни заезженные штампы, никакой аналитики. ВЛАДИК! Ты посмотри, как англы вчера уэльс пробовали дожать, и при этом валийцы действовали не так позорно, как наши во встрече с Англией. Шансы у нас есть конечно, но не такого размера, как описывает этот неадекват.
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westerose
1466165124
Я вообще проблемы не вижу. Все перед стартом понимали что Уэльс нужно обыгрывать. Уэльс это действительно четвертая команда группы: матка-Англия, Россия и Словакия это вторая-третья по силе сборные. Уэльс это аутсайдер. Не слабая сборная, а именно аутсайдер на этом турнире ибо здесь нет слабых команд- это ЕВРО! Если Уэльс не обыгрывать то делать в 1/8 попросту нечего!
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Garrincha58
1466165214
буду очень рад если Уэльс надерет одно место нашим паспортистам
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Lenin26
1466166586
Ещё один сказочник ,по игре наша сборная слабее всех в группе и будет удачей если мы выйдем,надо быть объективным!!!
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cska-62
1466169069
Браво, Владислав! Оценка соперников совершенно верная. Я о том же самом массу постов уже написал. И о необходимых действиях против лидеров валлийцев тоже. Но ещё нужен Широков с первых минут матча! Острота атаки возникает только с ним! И с опорной зоной нужно решить вопрос, не выпуская Нойштедтера. Он пока играть и там не готов, не говоря уже о его роли центрального защитника. И выбирать опорников нужно двух из четырёх, есть Головин, Мамаев, Глушаков и Алексей Березуцкий. Ну и со Смольниковым работу провести, объяснив, что подключение к атаке лишь на момент этой атаки освобождает его от обязанности прикрывать свою зону... Но никак не в случае, когда мяч у соперников... Первый мяч словаки забили исключительно из-за лени Смольникова, когда он остался в центре поля, а мяч уже был у соперников... И его отчаянная попытка догнать В.Вайсса закончилась тем, что он просто пролетел мимо него и мяча...
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MU-fanatic
1466169412
вот она вся Россия в таких вот комментариях)))реально только смех!)Уэльс вас перебегает всех в первом тайме)
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