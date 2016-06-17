Радимов: «Уэльс – слабейшая команда группы. У России очень хорошие шансы выйти в плей-офф»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что сборная России должна уверенно обыгрывать команду Уэльса в заключительном матче группового этапа Евро-2016. Напомним, встреча состоится 20 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«По первому матчу показалось, что словаки гораздо сильнее Уэльса и результат не отражает расклада сил. Серьезно говорю. Более того, физически Уэльс во втором тайме заметно сдал. Ребята подустали, это было видно. Думаю, у нас очень хорошие шансы на выход из группы. Да и вообще, мне кажется, что Уэльс – это слабейшая команда в нашей группе.

Главное сыграть организовано и уделить большое внимание Рэмзи и Бэйлу. Если отрезать их от мяча, то у валлийцев возникнут серьезные проблемы», – сказал Радимов.

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