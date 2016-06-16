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    Бабаев: «С Широковым пока не договорились, он хочет играть»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Романом Широковым.

    «Мы в процессе. Сейчас все поглощены Евро. Агент Романа тоже находится, насколько я понимаю, там. Как только примем решение, сообщим о нем. Но в этом вопросе будем исходить, прежде всего, из желания футболиста играть. Роман не очень удовлетворен количеством игрового времени в ЦСКА. Приоритет для него и его агента – постоянная игровая практика», – заявил Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 17 июня 2016, 02:19

      Везде всем недоволен.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 19:05

      Полагаю, что Роман не очень удовлетворён и главным тренером ЦСКА... :-)))) Широков ведь не просто умный игрок, но и весьма остроумный человек... И массированной "слуцепропагандой" его не взять... Ну а пока он соблюдает правила приличия... Дождёмся мемуаров!!! Если он, конечно, не останется работать в нашем удушливом от смрада футболе...

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уйдя из Зенита - Рома "подвис".

      -

      Ну, в Москве зато живёт. Чего желал.
      Там ещё дохрренища клубов. Если что, в Динамо можно падать. По зарплате чего-нибудь выторгует.

      Такова судьба, если не ценишь своё нахождение в Зените.

      -4
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