Евро-2016. Уэльс уступил Англии на последних минутах

Сборная Англии одержала волевую победу над Уэльсом во втором туре группового этапа Евро-2016. На гол Гарета Бэйла ответили Джейми Варди и Даниэл Старридж.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Англия – Уэльс – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйл, 43; 1:1 – Варди, 56; 2:1 – Старридж, 90.

Англия: Харт, Уокер, Роуз, Кэхилл, Смоллинг, Стерлинг (Варди, 46), Лаллана (Рэшфорд, 73), Кейн (Старридж, 46), Руни, Дайер, Алли.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэвис, Честер, Уиллиамс, Аллен, Робсон-Кану (Уильямс, 72), Ремзи, Бэйл, Ледли (Эдвардс, 67).

Предупреждения: Дэвис, 61.

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