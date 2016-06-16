Евро-2016. Уэльс уступил Англии на последних минутах

Сборная Англии одержала волевую победу над Уэльсом во втором туре группового этапа Евро-2016. На гол Гарета Бэйла ответили Джейми Варди и Даниэл Старридж.
Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур
Голы: 0:1 – Бэйл, 43; 1:1 – Варди, 56; 2:1 – Старридж, 90.
Англия: Харт, Уокер, Роуз, Кэхилл, Смоллинг, Стерлинг (Варди, 46), Лаллана (Рэшфорд, 73), Кейн (Старридж, 46), Руни, Дайер, Алли.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэвис, Честер, Уиллиамс, Аллен, Робсон-Кану (Уильямс, 72), Ремзи, Бэйл, Ледли (Эдвардс, 67).
Предупреждения: Дэвис, 61.
Источник: Бомбардир.ру