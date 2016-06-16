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Евро-2016. Уэльс уступил Англии на последних минутах

16 июня 2016, 17:55
25

Сборная Англии одержала волевую победу над Уэльсом во втором туре группового этапа Евро-2016. На гол Гарета Бэйла ответили Джейми Варди и Даниэл Старридж.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Англия – Уэльс – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйл, 43; 1:1 – Варди, 56; 2:1 – Старридж, 90.

Англия: Харт, Уокер, Роуз, Кэхилл, Смоллинг, Стерлинг (Варди, 46), Лаллана (Рэшфорд, 73), Кейн (Старридж, 46), Руни, Дайер, Алли.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэвис, Честер, Уиллиамс, Аллен, Робсон-Кану (Уильямс, 72), Ремзи, Бэйл, Ледли (Эдвардс, 67).

Предупреждения: Дэвис, 61.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Уэльс
Комментарии (25)
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cska-62
1466089120
Ну что, господа? Убедились, наконец, что сборная Уэльса в нашей группе – слабое звено! Да, в ней играют два очень больших мастера – Бэйл и Рэмзи. Джо Аллен - хорошего уровня игрок, но этот своеобразный клон нашего Алексея Смертина заметно уступает оригиналу в его лучшие годы. Все остальные игроки у валлийцев уровня нашей РФПЛ или даже ФНЛ. Разве что сражаются организованно, отчаянно и изо всех сил. Но если наш «Урал» или «Крылья Советов» укрепить Бэйлом и Рэмзи, то получится команда даже посильнее сборной Уэльса. ШИРОКОВА В ОСНОВУ С ПЕРВЫМ МИНУТ МАТЧА! Решить вопрос с опорной зоной. Нойштедтеру сегодня там делать нечего. Выбор есть: Головин, Глушаков, Мамаев и Алексей Березуцкий. Удары Бэйла накрывать! По всему полю! И парочку мячей Широков Дзюбе, Смолову или Кокорину организует…
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mig28
1466089457
В полузащиту - Широков, Мамаев...они умеют обострить. А защищать? защищаться сейчас не время, сейчас главное забивать!!! Вперед Россия!! Я верю в наших ребят!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466089512
Россия, давай до свидания.
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Димон Алма-Ата
1466089874
Англия высушила Уэльс, нам проще будет, лишь бы наши зло дрались
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tembot07
1466089886
Сказка Варди-продолжается!
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sega43
1466090042
щас еще англии выйграть у словакии,а нам уэльс и со 2-го места выходим
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kykyi
1466090419
У Уэльса теперь есть мотивация в матче с Россией. Наши не пройдут.
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gor77
1466090803
Помнится, что после жеребьёвки, кто-то правильно сказал - в этой группе фаворитов нет и практически любая команда может выйти в 1/8!
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JUVENTINO-666
1466091910
Нам теперь только победа поможет. Против Уэльса надо как выкладываться каждому на 200% а то фанаты их похоронят)
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_Kesh_Suntar_
1466095552
Игру будут сливать наши приказ сверху!
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