Алекперов: «Надеемся, «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне»

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов поделился своими ожиданиями от выступлений «Спартака» в сезоне-2016/17.

«Я со своей стороны помогаю Федуну в создании инфраструктуры клуба. Мы, как никто в России, сделали столь многое для футбольного клуба. За частные деньги созданы лучшая школа в Европе и один из лучших стадионов. Надеемся, эти усилия приведут к тому, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом», – заявил Алекперов.