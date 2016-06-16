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    Алекперов: «Надеемся, «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне»

    Глава «Лукойла» Вагит Алекперов поделился своими ожиданиями от выступлений «Спартака» в сезоне-2016/17.

    «Я со своей стороны помогаю Федуну в создании инфраструктуры клуба. Мы, как никто в России, сделали столь многое для футбольного клуба. За частные деньги созданы лучшая школа в Европе и один из лучших стадионов. Надеемся, эти усилия приведут к тому, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом», – заявил Алекперов.

    Источник: ТАСС

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    16.06.2016 14:04
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 июня 2016, 19:03

      Вот интересно почему в составах команд не указывается конкретное амплуа игрока фланговый или центральный? Разница то существенная. А чтобы бороться за место выше пятого надо беречь игроков которые играют хорошо. Очень жаль что ушёл Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 16 июня 2016, 18:47

      Я хоть и за Спартак,но про чемпионство просто смешно каждый год!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 16 июня 2016, 18:46

      Федун везде обгадился со "Спартаком",
      теперь в дело вступила тяжёлая артиллерия - Алекперов.
      Но профуканных денег не вернуть ...
      Уже в офшорах.

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 июня 2016, 18:09

      бабло влаживайте и надежда станет реальностью

      -1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > BANNIKOV1970 16 июня 2016, 18:26

      Простите, а ваше "влаживайте" это от слова "влагалище"?

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 июня 2016, 17:39

      Надежда умирает последней!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 16 июня 2016, 17:15

      Спартачи лучше идите к нам с Динамо, тут в ФНЛ веселее))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > FANS86 16 июня 2016, 17:29

      По-доброму.
      -------

      А давай лучше пусть симпатичная Кубань вернётся - а драный Спартак ей на замену, а?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 20:41

      А пускай сраный бомжатник туда отправится?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Apocalypse 16 июня 2016, 21:22

      Если вы будете сливать нам по 2:5, то вряд ли.

      Нет, сектант, пердив -- это для вас. Ведь вы Спартак - и вы гoвно.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2016, 16:11

      Бля.... опять 25... Как задрали... Меньше нагнетайте обстановку вокруг и меньше требуйте, тогда может что и выйдет... При таком руководстве, которое постоянно прессует и говорит о чемпионстве, имея далеко не чемпионский состав, никто не добьётся резалта, неужели это за 13 лет так и не дошло???

      Купите ещё 3-4 хороших игроков (10-15 лямов за каждого) и дайте спокойно тренеру поработать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 июня 2016, 15:27

      о. начались старые песни о главном ))) забыл только про стеночки и спартаковский дух сказать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Надеемся, эти усилия приведут к тому, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом»

      НЕ НАДЕЙТЕСЬ.

      Вы Спартак - и вы гoвнo.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:23

      Когда ж ты сдохнешь то уже, биомусор.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 16 июня 2016, 15:57

      Обязательно напиши мне об этом из пердива.
      Мне именно это именно в таких же выражениях из пердива пишет динамовский фанат Сем25.

      И повторю тебе лично: ТЫ СПАРТАЧ - И ТЫ ГOBHО. Запиши себе, укурок.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > cпартак 1922 16 июня 2016, 16:39

      Это благодаря судьям вы от нас по пять штук пропускаете? )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > cпартак 1922 16 июня 2016, 16:53

      И ещё раз делаю тебе одно и то же замечание. Идёт разговор на ветке Спартака, упомянули Динамо, пердив.

      Только тупая, нелогичная баба смогла бы найти способ - вмешаться и переводить разговор на судейство и на Зенит. Только тупая баба или же краснобелый болельщик cпартак1922.

      Начинай думать. Выглядишь очень глупым.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:11

      Узнаю спартаковца. Самые тупые пустомели, не привыкшие отвечать за обещания - свили гнездо в Тарасовке.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 17:04

      Ребят . не отвечайте вы этому больному на голову человеку

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Кинстифа 16 июня 2016, 17:31

      Да.

      Спартаковский выбор -- глотать молча.

      -2
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