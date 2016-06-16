Германия и Польша определят лидера в группе C

16 июня в матче второго тура группового этапа Евро-2016 сыграют сборные Германии и Польши. Команды поспорят за лидерство в квартете, а победа одной из команд точно будет гарантировать ей участие в раунде плей-офф Евро-2016.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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