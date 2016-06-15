Лавров: «Не можем закрывать глаза на провокации болельщиков из других стран»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержку автобуса с российскими болельщиками по пути из Марселя в Лилль французским спецназом.

«Был абсолютно неприемлемый инцидент, когда автобус с более чем сорока российскими болельщиками был остановлен полицией. Потребовали, чтобы они вышли из автобуса для проверки документов, идентификации личностей.

Мы не можем закрывать глаза на абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран. Вы, наверное, видели возмутительные кадры по телевидению, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов», – заявил Лавров.

Напомним, сегодня полицией были отпущены 11 российских болельщиков, еще трое ожидают предъявления им обвинений.

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