Слуцкий оставил состав сборной России на матч со словаками без изменений

Главный тренер Леонид Слуцкий не будет менять стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии, который пройдет в Лилле.

Полностью состав сборной России на матч со словаками выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Роман Нойштедтер, Александр Головин, Олег Шатов, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Федор Смолов.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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