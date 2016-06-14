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    Нани продолжит карьеру в «Интере»

    Нападающий «Фенербахче» Нани в ближайшее время станет игроком «Интера». 29-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2019 года, а заработная плата форварда составит 3,2 миллиона евро в год.

    Теперь руководству итальянцев осталось договориться с турецкой командой о сумме трансфера игрока сборной Португалии.

    В прошедшем сезоне чемпионата Турции Нани провел 12 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 16 миллионов евро.

    Источник: Record

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    14.06.2016 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 14 июня 2016, 16:11

      Вроде МЮ его еще хотел.

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 июня 2016, 15:52

      дорого 16 млн!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 14 июня 2016, 15:43

      УДАЧИ ИНТЕРУ

      0
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