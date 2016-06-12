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    Президент «Сампдории» угрожал Это'О и его агенту

    Футбольный агент Джордж Гарди, представляющий интересы нападающего «Антальяспора» Самуэля Это'О, заявил, что ему и его клиенту угрожал президент «Сампдории» Массимо Ферреро. Напомним, форвард подал в суд на итальянский клуб за невыплату зарплаты.

    «Ферреро попросил, чтобы мы прервали судебный иск против «Сампдории», обещая, что проблема будет решена в конце сезона. Этого не произошло. Мы поняли, что он еще раз обманул нас. Мы получали угрозы и оскорбления от него и удивлены таким поведением президента клуба Серии А», – сказал Гарди.

    Источник: Football Italia

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    12.06.2016 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Arda 7 12 июня 2016, 18:26

      Этоо козел,

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