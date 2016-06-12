Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Наполи»: «Игуаин не предаст нас. Он может стать местным Марадоной»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий неаполитанцев Гонсало Игуаин не покинет свою нынешнюю команду.

    «Пока я не получал предложений по Игуаину, которые соответствовали нашим требованиям – 95 миллионов евро. Он понимает, что может заработать гораздо больше в другом клубе, однако, на мой взгляд, Гонсало нас не предаст.

    Игуаин – хороший человек. «Наполи» может стать для него тем же, чем стал для Диего Марадоны. Ведь именно благодаря неаполитанской команде Диего вошел в футбольную историю», – сказал Де Лаурентис.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11