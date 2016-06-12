Марадона: «Невозможно сделать из Месси лидера, так как он не обладает лидерскими качествами»

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подчеркнул, что не изменил своего мнения по поводу того, что его соотечественник Лионель Месси не обладает характером лидера. Напомним, что форвард «Барселоны» провел 30 минут за национальную команду в игре с Панамой, забив в ворота соперника три гола.

«Я не изменил своего мнения и до сих пор так считаю. Кто-то видит в этом критику, но это не так. Невозможно сделать лидера из человека, который не обладает лидерскими качествами.

Я больше не собираюсь говорить о Лео. Можете даже приложить пистолет к моей голове», – сказал Марадона.