Месси: «Когда сборная играет плохо, люди начинают сомневаться, аргентинец ли я»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о важности Кубка Америки-2016 для национальной команды.

«Этот турнир очень важен для Аргентины. Нам почти удалось выиграть два последних крупных соревнования: мы дошли до финалов чемпионата мира-2014 и Кубка Америки-2015, но каждый раз нам немного не хватало для победы.

Иногда люди начинают сомневаться в том, аргентинец ли я – особенно, когда сборная играет плохо. Но я очень люблю свою страну и надеюсь однажды вернуться туда», – сказал Месси.

Напомним, Месси отметился хет-триком в матче против Панамы (5:0), в котором он вышел на замену.

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