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    Дайер – лучший игрок матча Англия – Россия по версии УЕФА

    Защитник сборной Англии Эрик Дайер был признан лучшим игроком матча Евро-2016 против России. Футболист «Тоттенхэма» в этом поединке открыл счет.

    Источник: УЕФА

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    12.06.2016 00:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 12 июня 2016, 03:54

      был бы лучшим если бы в том моменте себе маханул , он умеет))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 июня 2016, 00:46

      Акинфеев лучший, он не раз спасал Россию

      4
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 12 июня 2016, 00:45

      Гордитесь своей сборной

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 июня 2016, 00:44

      бесспорно Акинфеев или пара центральных защитников.

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июня 2016, 00:42

      Кинфей лучший. Он тащил до фига.

      8
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 12 июня 2016, 00:40

      дайнер вата, Игорь ошибся с выбором позиции и все...А судья тапок конкретный...купили его что ли? Там штрафного то не было...

      6
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