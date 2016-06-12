Дайер – лучший игрок матча Англия – Россия по версии УЕФА

был бы лучшим если бы в том моменте себе маханул , он умеет))))
Защитник сборной Англии Эрик Дайер был признан лучшим игроком матча Евро-2016 против России. Футболист «Тоттенхэма» в этом поединке открыл счет.
Защитник сборной Англии Эрик Дайер был признан лучшим игроком матча Евро-2016 против России. Футболист «Тоттенхэма» в этом поединке открыл счет.
был бы лучшим если бы в том моменте себе маханул , он умеет))))
Гордитесь своей сборной
бесспорно Акинфеев или пара центральных защитников.
Кинфей лучший. Он тащил до фига.
дайнер вата, Игорь ошибся с выбором позиции и все...А судья тапок конкретный...купили его что ли? Там штрафного то не было...