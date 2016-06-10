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Руни ответил на критику Смолова

10 июня 2016, 19:38
20

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал высказывание игрока сборной России Федора Смолова, который заявил, что англичанин «уже не тот».

«У всех есть свое мнение. Я знаю, на что способен. Играю в футбол много лет и делаю это хорошо. Я знаю, что мой стиль с годами поменялся. Но я думаю, что поменялся я в лучшую сторону. Конечно, все имеют право на свое мнение. Но для меня имеет значение мнение моих партнеров и моих тренеров. Свой ответ я в любом случае дам на футбольном поле», – сказал Руни.

Напомним, Андрей Аршавин также заявлял, что присутствие Руни в составе сборной Англии станет плюсом для сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Англия Смолов Федор Руни Уэйн
Комментарии (20)
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Тони Монтана
1465577401
Англичане порвут наших. наши только и умеют что трепаться
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ГераХэвиЛОКО
1465579253
Нитсше начитался
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ManUtd-Volgograd
1465580179
Руни лично позвонил в спорт-экспресс?
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Se90
1465580225
Бала чудик поднял тему, а эти как гусята подхватили. Ребята, Руни всё так же умеет исполнить. Потерял он разве что в скорости, но зато приобрел в мышлении. И с такими недооценками соперника лучше сразу ехать домой. Вы гоните. Хоть я и не люблю Газзаева, но он для подобных ситуаций, нашел нужные слова: "Вышли как интеллигенты с тросточками, - вот их и раскатали". Хоть мистер сбреюусы и говорил про коней, но очень применительно к данной ситуации.
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Lb40
1465583695
Смолов? Это чел,что за 4 сезона забил 4 гола? Потом психану,напихал двадцак,а теперь пиарится?! Кокорин,был такой нападающий... тоже начинал хорошо.
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Антибиотик
1465585856
Если для тебя имеет значение мнение твоих партнеров, то какого хрена ты отвечаешь на выпад журналюг?
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кошмарик
1465587414
офигеть.. Смолов ваще рамсы попутал..
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realman2010
1465589635
Умеют русские мотивировать соперника. Обычно перед матчем хвалят даже заведомо слабого соперника, но здесь все через заднюю дверь.
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Garrincha58
1465592625
посмеюсь если завтра Руни проткнет Конифея
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fakel-vrn
1465613606
не сомневаюсь что англичане выиграет..но результат сделают футболисты ..которые сейчас в форме...но ни как ни ваш хренов руни
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