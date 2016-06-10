Руни ответил на критику Смолова

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал высказывание игрока сборной России Федора Смолова, который заявил, что англичанин «уже не тот».

«У всех есть свое мнение. Я знаю, на что способен. Играю в футбол много лет и делаю это хорошо. Я знаю, что мой стиль с годами поменялся. Но я думаю, что поменялся я в лучшую сторону. Конечно, все имеют право на свое мнение. Но для меня имеет значение мнение моих партнеров и моих тренеров. Свой ответ я в любом случае дам на футбольном поле», – сказал Руни.

Напомним, Андрей Аршавин также заявлял, что присутствие Руни в составе сборной Англии станет плюсом для сборной России.