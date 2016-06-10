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    Буфал попал в сферу интересов «Ливерпуля»

    Полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Софьян Буфал попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Foot Mercato. Английский клуб готов выложить за него около 20 миллионов евро. Представители «Ливерпуля» несколько раз посещали игры с участием Буфаля.

    22-летний марокканец был признан лучшим африканским игроком в чемпионате Франции в прошедшем сезоне, в котором он выходил на поле в 35 матчах. В них он отметился 12 забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

    В услугах молодого хавбека также заинтересованы «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Боруссия», «Вольфсбург», «Интер» и «Эвертон». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 08:57
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