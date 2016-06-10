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    Президент «Манчестер Сити»: «Не можем скрывать разочарования от работы Пеллегрини»

    Президент «Манчестер Сити» Хальдун Аль-Мубарак оценил работу главного тренера Мануэля Пеллегрини, которого летом сменит Хосеп Гвардиола.

    «За эти три года мы достигли некоторых важных целей. Мы проявили уважение к Пеллегрини и благодарны ему за все.

    Но с другой стороны, мы не можем скрывать нашего разочарования, особенно в этом году, когда у нас были такие большие ожидания, так и оставшиеся невыполненными. Клуб и болельщики очень разочарованы», – сказал Мубарак.

    Напомним, в минувшем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» финишировал на четвертой позиции, а в Лиге чемпионов добрался до полуфинала.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.06.2016 00:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 июня 2016, 04:11

      Бабки вваливали-вваливали, а толку нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Vaart23 10 июня 2016, 01:50

      Крепитесь, то ли ещё будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 10 июня 2016, 00:50

      Этим радуйтесь

      2
      Ответить
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