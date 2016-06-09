Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью хочет вернуть Погба в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба оказался с сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что представители английского клуба контактировали с руководством «Ювентуса», а также общались с агентом Погба Мино Райолой. В покупке Погба, который ранее уже выступал в «МЮ», заинтересован новый главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Сумма трансфера может превысить 65 миллионов фунтов.

    По информации источника, сам Погба сейчас не готов дать ответ англичанам и предпочитает дождаться развития ситуации с интересом со стороны «Реала».

    В минувшем сезоне футболист сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 июня 2016, 00:06

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      jonn555 9 июня 2016, 21:34

      А хохо ни хохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июня 2016, 21:28

      Этот Маур скоро разорит Глэйзеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 июня 2016, 20:43

      поздно пить Боржоми

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 июня 2016, 20:43

      мало ли что он хочет)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 июня 2016, 20:37

      Один вариант только может быть, если французы евро возьмут а Поль будет блистать в сборной, тогда поступит предложение от которого будет невозможно отказаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 июня 2016, 20:35

      Останется в Ювентусе. Железно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 9 июня 2016, 20:28

      Зачем его возвращать,если он сам не хотел играть за мю.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11