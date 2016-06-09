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    «Реал» включит в сделку по Погба Морату и Ковачича

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает заполучить в текущее межсезонье полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который является для него приоритетной трансферной целью. Известно, что испанцы готовы предложить за 23-летнего игрока 120 миллионов евро.

    В сделку могут быть включены права на форварда Альваро Морату, а также отдать в аренду полузащитника Матео Ковачича. Деньгами «Реал» готов выплатить около 50 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    09.06.2016 09:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      NOVA 11 июня 2016, 21:23

      тем более мората стоит точно лямов 50 если не больше, да и Кова +20 каких вот и сделка!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      NOVA 11 июня 2016, 21:19

      ну вот так было бы лучше!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 июня 2016, 21:00

      Если бы 120 налом, ЮВЕ наверно согласился бы

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 9 июня 2016, 11:52

      Лучше бы напа подыскали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 9 июня 2016, 11:34

      Зачеммм продавать морату ковачича понятно блиннн мората отличный игрок...

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 июня 2016, 11:03

      Иско, Модрич, Кросс, Хамес - куда ещё ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Den_N_V 9 июня 2016, 09:59

      Зачем он нам нужен, вот в чем вопрос?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 июня 2016, 09:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что Ювентус в том году не выкупил права на Морату?

      -4
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