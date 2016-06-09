«Реал» включит в сделку по Погба Морату и Ковачича

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает заполучить в текущее межсезонье полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который является для него приоритетной трансферной целью. Известно, что испанцы готовы предложить за 23-летнего игрока 120 миллионов евро.

В сделку могут быть включены права на форварда Альваро Морату, а также отдать в аренду полузащитника Матео Ковачича. Деньгами «Реал» готов выплатить около 50 миллионов евро.