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    Промес нанял себе нового агента

    Агент хавбека «Спартака» Квинси Промеса Сунир Пател сообщил, что 24-летний игрок прекратил с ним сотрудничество пару недель назад. Напомним, в настоящее время между голландцем и руководством красно-белых продолжаются переговоры по новому контракту. Кроме того, недавно сам Промес заявил, что, возможно, пришло время для нового витка в его карьере.

    «Я слышал, что будто бы «Спартак» предложил Квинси новое соглашение с зарплатой вдвое больше. Ничего не могу сказать по этому поводу, так как я с этим игроком уже не сотрудничаю. Мы прекратили отношения примерно пару недель назад. Так решил Квинси, он нанял себе новых людей.

    Останется ли Квинси в «Спартаке"? Я не совсем в курсе нынешней ситуации. Возможно, смена агента Промесом связана именно с желанием что-то поменять в карьере», – сказал Пател.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 22:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 июня 2016, 16:53

      Промес игрок молодой, Естественно хочет больше денег. И он понимает , что игрок основного состава , и может ставить свои условия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 июня 2016, 16:48

      агент оказался засланным бомжами казачек и тормозил новый контракт)
      Всегда говорил, что бомжпроект развалит футбол в России

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 июня 2016, 07:41

      Будет биться за троекратное увеличение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июня 2016, 00:59

      А бывает так, что агентов меняют именно потому, что они игрока склоняют перейти в другой клуб, лишь бы нажиться на трансфере. Хотя игрока всё устраивает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июня 2016, 00:58

      Видимо, агент не находит ему варианты с переходами в ТОП-клубы. Ведь ему уже пора двигаться дальше, игрок сборной Голландии и играет в Спартаке...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 июня 2016, 00:31

      Значит Сунир Пател плохо работал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 23:48

      Осмотрелся в Спартаке - и теперь согласен оставаться лишь при удвоении оклада. За вредность.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 23:47

      Было уже шесть агентов, так что этот -- Агент 007.

      -3
      Ответить
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