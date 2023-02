Нападающий сборной России Артем Дзюба принял участие в кампании по привлечению азиатских пользователей на официальный сайт УЕФА.

В ходе съемок рекламного ролика футболиста попросили произнести на китайском языке фразу «Заходите на Uefa.com».

#Dzyuba trying to say «Log on to https://t.co/ZAyd03Lm9n« in Chinese. Things are never boring with Artem around pic.twitter.com/VrWZZmxBWL