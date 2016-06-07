Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер не поможет своей команде на чемпионате Европы.

Футболист получил повреждение на тренировке, в результате чего смог покинуть занятие только с помощью персонала команды. Официальная страница сборной Германии в Twitter сообщает, что Рюдигер пропустит Евро-2016.

Напомним, сборная Германии сыграет в одной группе с командами Украины, Польши и Северной Ирландии, а матч против украинцев пропустит из-за травмы еще один защитник – Матс Хуммельс.