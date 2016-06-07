«Лацио» может пригласить Виллаш-Боаша на пост главного тренера

Руководство «Лацио» рассматривает экс-наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в качестве кандидата на пост главного тренера. Напомним, «бьянкочелести» ведут активные поиски нового рулевого для команды.

Помимо португальского специалиста на должность наставника претендует бывший главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса, с которым руководство римлян уже вступило в переговоры.

Виллаш-Боаш привел «Зенит» к третьему месту в минувшем розыгрыше РФПЛ и завоевал право на участие в Лиге Европы. «Лацио» же под руководством Симоне Индзаги завершил сезон в Серии А на восьмой строчке в таблице.