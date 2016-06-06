Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кальяри» подтвердил трансфер Алвеша

    «Кальяри» официально подтвердил переход защитника Бруну Алвеша, известного в России по выступлениям за «Зенит». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2018 года. Переход футболиста состоялся бесплатно, так как контракт Алвеша с его бывшим клубом «Фенербахче» истек.

    В прошедшем сезоне 34-летний футболист провел за «Фенербахче» 41 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,2 миллиона евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11