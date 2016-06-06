«Кальяри» подтвердил трансфер Алвеша

«Кальяри» официально подтвердил переход защитника Бруну Алвеша, известного в России по выступлениям за «Зенит». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2018 года. Переход футболиста состоялся бесплатно, так как контракт Алвеша с его бывшим клубом «Фенербахче» истек.
В прошедшем сезоне 34-летний футболист провел за «Фенербахче» 41 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,2 миллиона евро.
Pilastro del suo Portogallo, oltre 70 presenze in @ChampionsLeague: #BrunoAlves è rossoblù https://t.co/QdRWlcQfkJ pic.twitter.com/pinE4Pq1Pq— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 6 июня 2016 г.