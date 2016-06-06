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    Маскерано: «Барселона» не хочет отпускать меня»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано дал понять, что не собирается всеми силами пытаться уйти из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего аргентинца заинтересован «Ювентус», который предлагает игроку контракт на улучшенных условиях и привычную позицию на поле.

    «Руководители «Барселоны» заявили, что мой уход из клуба не входит в их планы. Они также сообщили, что довольны моей игрой. Тяжело уходить из команды в такой ситуации, поэтому я не буду настаивать на смене клуба», – сказал Маскерано.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.06.2016 11:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 6 июня 2016, 16:33

      Вот и хорошо, никуда не уходи)

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      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 июня 2016, 12:39

      Ждём в юве

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 11:43

      Значит - уйдет.

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