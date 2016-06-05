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    Хуанфран: «Судьба должна «Атлетико» два титула Лиги чемпионов»

    Защитник «Атлетико» Хуанфран заявил, что «матрасникам» под силу в третий раз достичь финала Лиги чемпионов. Напомним, что именно его промах в серии послематчевых пенальти в решающем матче против «Реала» (1:1, 5:3 по пенальти) в прошедшем сезоне стоил команде титула.

    «Судьба должна «Атлетико» уже даже не один, а два титула Лиги чемпионов. Твердо уверен, что нам будет под силу достичь финала в третий раз, и Габи поднимет над головой этот кубок.

    Мечтаю уйти из «Атлетико» только как чемпион. Минувший сезон принес много хорошего, не считая игры в Милане», – отметил Хуанфран.

    Источник: Marca

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    05.06.2016 18:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      AspiD123 5 июня 2016, 19:49

      Пенальти надо забивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 июня 2016, 19:12

      Судьба уж точно вам ничего не должна

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