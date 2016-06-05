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    Промес хочет получать в «Спартаке» вдвое больше нынешней зарплаты

    Стали известны подробности переговоров между полузащитником Квинси Промесом и «Спартаком». Сообщается, что голландский футболист хочет зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. Отметим, что согласно действующему трудовому соглашения годовой оклад игрока составляет 1,3 миллиона евро.

    Кроме того, полузащитник рассматривает два варианта продолжения карьеры: или остаться в «Спартаке» на повышенных условиях, или уйти в один из европейских клубов.

    По данным Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Спартак» в РФПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2016 17:02
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 июня 2016, 11:00

      Молодец !! быстро разобрался куда попал икак надо себя поставить --и действительно по сравнению с нашими брёвнами , типа Кокорина - мало ему платят -и правильно требует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 июня 2016, 23:10

      Все.Промеса продадут.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 июня 2016, 22:37

      Потеряют парня!!! вот увидите! Федун не любит когда ему диктуют условия.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 5 июня 2016, 22:22

      В Спартаке только ему и песьякову надо платить

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 5 июня 2016, 21:51

      Он заслужил, Федун дай денег

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 5 июня 2016, 21:30

      В топку таких хотельщиков

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 5 июня 2016, 21:19

      Федун дай денег)!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 5 июня 2016, 19:07

      Ну все походу Промеса прое.б.а.л.и.......

      2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 июня 2016, 19:07

      Жаль если он уйдет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      KELT88 5 июня 2016, 19:04

      Федун - жлоб, Промеска уйдет значит...

      4
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