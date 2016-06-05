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    Промес может возобновить переговоры со «Спартаком» по возвращении из отпуска

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес может возобновить переговоры с руководством столичного клуба о новом соглашении по возвращении из отпуска. Первый раунд, не увенчавшийся успехом, стороны провели в 20-х числах мая.

    Напомним, сегодня 24-летний игрок в интервью голландским СМИ заявил о приостановке переговоров с красно-белыми, отметив, что, возможно, пришло время для нового вызова в карьере. Заинтересованность в услугах Промеса проявляют несколько европейских клубов.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ полузащитник принял участие в 30-ти играх, отметился 18-ю голами и тремя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2016 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 5 июня 2016, 16:14

      Промес, оставайся! Федун, раскошеливайся!

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