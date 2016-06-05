В Риге обокрали футболистов эстонского «Инфонета»

В столице Латвии во время товарищеского матча между командами «Рига» и «Инфонет» обокрали футболистов эстонского клуба, сообщает Soccernet.ee.



В перерыве футболисты клуба «Инфонет» обнаружили в раздевалке, что у них пропали вещи. После этого было принято решение остановить матч.



«Все ценные вещи пропали. Мы написали заявление в полицию. На месте были сняты отпечатки пальцев. Пока не известно, что будет дальше», — прокомментировал ситуацию спортивный директор клуба Дмитрий Скиперский.