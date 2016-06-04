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    Наингголан: «Не буду вступать в переговоры с «Челси», пока клубы не договорятся между собой»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил, что к нему проявляет интерес «Челси».

    «Рома» и «Челси» контактировали, но я в этом не буду участвовать до тех пор, пока клубы не договорятся между собой.

    «Челси» хочет усилить состав, а Конте и раньше хотел меня подписать. «Челси» – большой клуб.

    Но трансфер нельзя считать состоявшимся, пока на столе нет подписанного контракта. И мне будет нелегко покинуть Италию после 11 лет пребывания здесь», – сказал Наингголан.

    Нынешний контракт игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года. В завершившемся сезоне Наингголан провел за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    04.06.2016 19:25
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