Таски не хочет возвращаться в Россию

Футбольный агент Ахмет Булут, представляющий интересы защитника «Спартака» Сердара Таски, рассказал о планах на будущее своего клиента. Ранее сообщалось, что немецкий игрок, выступавший во второй половине сезона за «Баварию», может перейти в «Трабзонспор».

«Сердар не ведет переговоры с «Трабзонспором». На данный момент у него есть действующий контракт с «Баварией» и он находится в Мюнхене. Однако, клуб еще не предлагал ему новое соглашение.

Что касается «Спартака», то московский клуб не выходил на связь с Сердаром. Сам Таски также не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.