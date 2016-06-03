Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» предложил за Погба 60 миллионов

    Хавбек «Ювентуса» Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, за француза «красные дьяволы» готовы заплатить 60 миллионов фунтов.

    Данный трансфер может стать рекордным для АПЛ. Ранее самым дорогим приобретением британских клубов считался Анхель Ди Мария, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 59,7 миллиона фунтов.

    Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и переехал в Турин.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2016 06:38
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 3 июня 2016, 15:57

      Идиоты!Сначала упустили,теперь приглашают...Не пойдет он за 60.Юве не такие дураки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 3 июня 2016, 15:12

      щас всё лето будут говорить о Погба - другой клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      De_Rodello 3 июня 2016, 13:01

      Спорю на за что не перейдёт за такую сумму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 3 июня 2016, 11:10

      утка все это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 3 июня 2016, 10:43

      Челси его возьмет за 100

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июня 2016, 09:43

      ПСЖ или Сити за него сотню спокойно отвалят, тем более еще и Барса с Реалом есть, которые также могут позволить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      Dagestan777 3 июня 2016, 09:22

      если перейдет то будет пиз....дец как ох...у....ено

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 июня 2016, 08:59

      Наивные)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2016, 08:21

      В том году почти от сотки отказались...а сейчас 60???? Бесперспективно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 3 июня 2016, 07:11

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11