«Манчестер Юнайтед» предложил за Погба 60 миллионов

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, за француза «красные дьяволы» готовы заплатить 60 миллионов фунтов.

Данный трансфер может стать рекордным для АПЛ. Ранее самым дорогим приобретением британских клубов считался Анхель Ди Мария, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 59,7 миллиона фунтов.

Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и переехал в Турин.