Петржела: «Российские игроки не успевали за футболистами сборной Чехии»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Чехии.

«Не увидел ничего интересного, просто товарищеская игра. Видно было, что сборная Чехии была в лучшей форме, там сейчас хорошие футболисты, много игроков из чешского чемпионата. Это значит, что чехи в футболе на сегодняшний день идут вперед, а россияне за ними не успевают. Нет скорости, ничего, за всем опоздали. В обороне играют до сих пор те же защитники, которые играли еще тогда, когда я работал в «Зените»: Игнашевич, Березуцкий. У них только опыт в чемпионате России, который ничем не поможет, его просто не хватает.

Дзюба не участвует в комбинациях, он только забивает и играет в штрафной. Мне нравятся молодые ребята, такие, как Шатов. Но видно было, что они провели мало матчей вместе. Надо было больше их ставить в товарищеских матчах», – сказал Петржела.