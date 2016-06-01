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    Спортивный директор «Легии»: «Не договорились с Черчесовым по вопросам развития клуба»

    Спортивный директор «Легии» Михал Жевлаков рассказал о причинах ухода из клуба наставника Станислава Черчесова.

    «Мы не сумели договориться по вопросам, которые имеют очень важное значение для развития клуба в ближайшие годы. В начале работы перед Черчесовым стояла конкретная цель – выиграть чемпионат Польши. Тогда же мы договорились о том, что после завершения сезона обсудим результаты и побеседуем о будущем клуба.

    Черчесов и команда сделали серьезную работу, за которую мы им очень благодарны. Сегодня все пожали руки друг другу», – сказал Жевлаков.

    Источник: ФК «Легия»

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    01.06.2016 19:41
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