Опрос: какого игрока не будет хватать на Евро?

С каждым днем старт главного турнира этого лета все ближе и ближе. И с каждым днем поступают не самые приятные новости о том, что тот или иной игрок остался за бортом Евро-2016. Мы собрали наиболее ярких футболистов, которые уже точно не смогут помочь своим национальным командам.

«Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей с целью узнать, какого игрока не будет хватать на Евро лично вам?