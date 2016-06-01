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    Опрос: какого игрока не будет хватать на Евро?

    С каждым днем старт главного турнира этого лета все ближе и ближе. И с каждым днем поступают не самые приятные новости о том, что тот или иной игрок остался за бортом Евро-2016. Мы собрали наиболее ярких футболистов, которые уже точно не смогут помочь своим национальным командам.

    «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей с целью узнать, какого игрока не будет хватать на Евро лично вам?

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2016 11:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2016, 21:04

      Учитывая уровень игроков и уровень их сборных, больше всего не будет хватать Дзагоева России. Остальных у себя есть, кем заменить.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Seamus 1 июня 2016, 18:14

      Зидана, Бэкхема, Рауля, Дель Пьеро, Анри и далее, и далее......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июня 2016, 17:22

      Игроков ФК Ростов!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 1 июня 2016, 16:18

      Для нас-Дзагоева, а вообще - Пирло и Ройсу. Последнему вообще с крупными турнирами на ахти везёт.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 1 июня 2016, 15:53

      И так перебор...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 июня 2016, 15:39

      Пирло!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 1 июня 2016, 15:08

      Лмтмана и Котлина

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 1 июня 2016, 14:58

      Месси ёпта

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      zzr 1 июня 2016, 14:06

      Иско

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 июня 2016, 13:59

      Бензема, Ройс и сб. Голландии

      -1
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