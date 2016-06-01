Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «Если «Динамо» продолжит нелогичные трансферы, то задержится в ФНЛ»

    Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с вылетом команды из Премьер-лиги.

    «Нужно искать тренера, который бы согласился бы спуститься в ФНЛ. Конечно, задача стоит в следующем же году вернуться в Премьер-лигу, но одна из ключевых проблем — это вопрос финансирования. Если «Динамо» опять будет проводить нелогичные трансферы, то у них ничего не получится, и период игры в ФНЛ может затянуться. Еще два очень важных момента: кто останется в команде из опытных футболистов и кто будет спортивным директором. ФНЛ — турнир специфический, там важны не только действия команды на поле, но и работа клубной администрации.

    Мне неизвестен список тренеров в «Динамо». Сейчас я не в структуре клуба, поэтому не могу помочь своими советами. Что касается Леонида Кучука, то это неплохой вариант. Он уже доказал, что может добиваться результата», – приводит слова Булыкина «Собеседник».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 июня 2016, 00:44

      Посол разговорился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      greck 1 июня 2016, 08:56

      Что касается Кучука, то это кусок собачьего дерьма...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11