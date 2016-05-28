Черчесов опроверг информацию о предложении возглавить «Спартак»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал сведения о том, что он может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что предложения наставнику сделали «Спартак» и «Ред Булл Зальцбург».

«На сегодняшний день я тренер «Легии».Официально до этой минуты ко мне никто не обращался. Послезавтра лечу в Инсбрук, 31 мая у меня встреча с руководителями «Легии».

Мне не хотелось бы с клубом останавливаться на достигнутом. Поэтому хотелось бы точно знать, что будет дальше», – сказал Черчесов.