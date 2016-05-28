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    Бубнов: «Халк – лучший игрок прошедшего сезона. Рядом с ним расцветают партнеры»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Зенита» Халка лучшим игроком прошедшего сезона РФПЛ. Отметим, что в нынешнем розыгрыше турнира бразильский форвард провел за сине-бело-голубых 27 матчей, в которых забил 17 голов.

    «На мой взгляд здесь все очевидно – это Халк из «Зенита». Такого явно лидера нет ни в одной другой команде. Он много забивает, много отдает. Более того, рядом с ним расцветают партнеры – один пример Артема Дзюбы чего стоит!

    Очень хорошо провел сезон армеец Ахмед Муса, но все-таки его вклад в чемпионство ЦСКА не такой весомый. Да, он тоже играл результативно, но там все-таки больше все построено на командной игре», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.05.2016 16:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 мая 2016, 08:24

      ВСЕ РАСЦВЕТАЮТ, А ДЗЮБА ТОЛЬКО ВОНЯЕТ))))

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 28 мая 2016, 19:29

      благодаря газмясу и российской щедрости , а не одноногому Обилардо....

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 28 мая 2016, 19:29

      Уйдёт Халк и завянут партнёры. На нём полкоманды держится.Интересно посмотреть на зенит без Халка.

      2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > minaev23 28 мая 2016, 19:30

      Комментарий удален.

      -2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > minaev23 28 мая 2016, 19:31

      им ди на мо помашет и скажет привет

      -2
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