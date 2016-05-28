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    Касильяс: «В финале Лиги чемпионов не бывает фаворитов»

    Голкипер «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Напомним, встреча состоится сегодня на «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Хочу, чтобы имя «Реала» было у всех на устах. Однако я не думаю, что в подобных матчах бывают фавориты. Когда 16 лет назад я играл в финале Лиги чемпионов против «Валенсии», все говорили, что наш соперник – фаворит, но мы победили его со счетом 3:0.

    финале такого турнира существует ряд факторов, от которых зависит судьба встречи», – сказал Касильяс.

    Источник: Marca

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    28.05.2016 08:22
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