Дмитрий Черышев: «Реал» победит «Атлетико» со счетом 2:1 или 2:0»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».

«Однозначно буду болеть за «Реал» и могу сказать, что выиграет именно «Королевский клуб». Однако игра нас ждет крайне интересная, «Реал» будет много атаковать, но «Атлетико» опасен своими контрвыпадами.

Уверен, всем любителям футбола завтрашняя игра доставит наслаждение, а победу в итоге одержит «Реал» со счетом 2:1 или 2:0», – сказал Черышев.