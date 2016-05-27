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    Дмитрий Черышев: «Реал» победит «Атлетико» со счетом 2:1 или 2:0»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».

    «Однозначно буду болеть за «Реал» и могу сказать, что выиграет именно «Королевский клуб». Однако игра нас ждет крайне интересная, «Реал» будет много атаковать, но «Атлетико» опасен своими контрвыпадами.

    Уверен, всем любителям футбола завтрашняя игра доставит наслаждение, а победу в итоге одержит «Реал» со счетом 2:1 или 2:0», – сказал Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.05.2016 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      persuha 27 мая 2016, 16:11

      Ну да, размечтался !!! За Атлетико !!!

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