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    Рамос: «Атлетико» тоже заслужил этот финал»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос считает, что соперник по финалу Лиги чемпионов заслужил этот матч не меньше его команды.

    «Мы очень хорошо знаем эту команду. Она тоже заслужила этот финал. Наши соперники одолели нескольких фаворитов турнира и находятся в хорошей форме. У «Атлетико» прекрасная команда, которая знает, как сражаться, а это главное.

    Мы ждем очень сложного, упорного матча. Надо быть полностью сосредоточенными, ведь в финалах зачастую все решают мелочи. Выигрывает команда, которая меньше ошибается.

    Надо продемонстрировать те же игру, упорство и рвение, которые помогли нам пройти так далеко. Мы как никогда прежде должны показать единство. Надо стать одним целым и хорошо сыграть в обороне.

    Если нам это удастся, сделаем большой шаг в правильном направлении», – сказал Рамос.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: УЕФА

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    27.05.2016 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 мая 2016, 12:52

      Эх Вольфсбург, один гол на выезде и никто бы не писчал щас.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 мая 2016, 11:03

      Реал с Зиданом должны выиграть, хотя Атлетико с Симеоне самая стабильная команда.

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