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    «Легия» ищет замену Черчесову

    «Легия», которую сейчас возглавляет Станислав Черчесов, начала поиски нового наставника. Об этом сообщает Legia.sport.pl.

    По информации источника, российский специалист может покинуть «Легию» летом, и основным кандидатом на его пост является главный тренер «Жилины» Адриан Гуля. Сам наставник словацкого клуба заявил, что был бы не против поработать с «Легией».

    Напомним, «Легия» под руководством Черчесова выиграла чемпионат и Кубок Польши. Ранее появлялась информация о том, что к нему проявляют интерес «Рубин» и «Локомотив».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 00:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 мая 2016, 08:55

      Аленичев в Арсенал только в Тулу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 мая 2016, 07:23

      С Легией любой может Чемпионат Польши выиграть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 мая 2016, 07:06

      Жаль мужика...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 мая 2016, 06:58

      Лигу чемпионов променял))) Ну что же, посмотрим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 27 мая 2016, 06:58

      Обидели Стаса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      palych1974 27 мая 2016, 04:17

      Динамо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 мая 2016, 01:24

      Не удивлюсь возвращению в "Спартак".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > ШарКий вояж в ТуЛузу 27 мая 2016, 03:41

      когда он был в Спартаке,игра в обороне была лучшей,меньше всех они по моему пропускали,что необходимо сейчас Спартаку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > Romio-xxx 27 мая 2016, 07:50

      ждем возвращения блудного Карпуши!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > policepnz 27 мая 2016, 11:04

      Карпуше только мячи подавать

      0
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