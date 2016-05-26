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    Лукаку: «Настало время покинуть «Эвертон»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что готов покинуть свой нынешний клуб в ближайшее трансферное окно.

    «Настало время покинуть «Эвертон». Я провел хороший сезон, забил много голов, «ириски» были куплены новыми инвесторами. Но у меня свои планы. Я хочу уйти», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

    Ранее сообщалось о серьезном интересе к Лукаку со стороны «Челси». Кроме этого, он интересен «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусу», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 мая 2016, 13:22

      В Челси не вернется...слишком гордый. Если только действительно не любит этот клуб.

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