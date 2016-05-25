Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Причиной задержки в переговорах между «Манчестер Юнайтед» и Моуринью стали имиджевые противоречия

    «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью, являющийся главным претендентом на пост наставника «красных дьяволом», сделают паузу в переговорах на неопределенное время.

    Причина состоит в конфликте интересов, возникшем между несколькими спонсорами португальца и действующими партнерами манкунианцев. Так, например, экс-главный тренер «Челси» сотрудничает с автомобильной компанией Jaguar, а также с казино и производителем часов. Титульным спонсором «МЮ» является автоконцерн Chevrolet, кроме того, в списке партнеров значатся другие бренды часов и казино. Таким образом, приостановкой переговоров юристами обеих сторон стали имиджевые противоречия.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» финишировал на пятом месте по итогам завершившегося сезона, после чего наставник команды Луи ван Гаал был отправлен в отставку, несмотря на завоевание Кубка Англии. Моуринью является главным кандидатом на освободившуюся должность главного тренера манкунианцев.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 мая 2016, 20:30

      До того жадные люди пошли, ему зарплату неимоверную предлагают, а он еще за какие-то копейки торгуется, такое чувство, что с новыми спонсорами он станет получать меньше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Kulimen 26 мая 2016, 04:54

      Разберись, что такое имиджевые контракты? Потом балоболь. Неуч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 25 мая 2016, 20:29

      Вот дурь зашла, как глубоко у Мауры, надо было после отставки это учесть и решить до контракта, а не пакостить за спиной Ван Гааля и это не делает чести этому прохвосту возвеличившего себя Особенным гондурасом!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11